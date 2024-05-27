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Президент Эстонии: сделаем всё, чтобы поставить Россию и Путина на колени

27 мая 2024 08:43
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Президент Эстонии Алар Карис в контексте ситуации в Украине отметил необходимость остановить «российскую военную машину». Об этом пишет ТАСС.

Он выразил готовность сделать все возможное, чтобы «поставить Россию и Путина на колени», что, по его мнению, позволило бы начать серьезные переговоры о прекращении войны.

Карис также выразил сомнение в том, что в России возможны стремительные перемены, отметив, что в начале 1990-х годов у страны был шанс на это, но он не был использован. Несмотря на это, российско-эстонская граница по-прежнему остается открытой из-за родственных связей между жителями обеих стран.

# Международная политика

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