Президент Эстонии Алар Карис в контексте ситуации в Украине отметил необходимость остановить «российскую военную машину». Об этом пишет ТАСС.

Он выразил готовность сделать все возможное, чтобы «поставить Россию и Путина на колени», что, по его мнению, позволило бы начать серьезные переговоры о прекращении войны.

Карис также выразил сомнение в том, что в России возможны стремительные перемены, отметив, что в начале 1990-х годов у страны был шанс на это, но он не был использован. Несмотря на это, российско-эстонская граница по-прежнему остается открытой из-за родственных связей между жителями обеих стран.