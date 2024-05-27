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Президент Эстонии Карис хочет «поставить Россию на колени»

27 мая 2024 08:38
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Эстонский президент Алар Карис заявил, что его страна собирается делать все для того, чтобы «поставить Россию на колени». Об этом пишет РИА Новости.

Он также выразил мнение, что вести диалог по Украине возможно только в случае военного поражения России. По его мнению, вместо натовского военного присутствия Киеву необходимо оружие Запада.

С другой же стороны, Россия считает поставки оружия на территорию Украины помехой в разрешении конфликта и «игрой с огнем», подчеркнув, что любая поставка оружия Киеву превращается в легитимную цель для России.

Кроме того, отмечалось, что Запад, поставляя оружие Украине, негативно воздействует на переговорный процесс.

# Международная политика

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