Президент Эквадора заявил об отказе передать США советское оружие

Глава Эквадора Даниэль Нобоа назвал возмущение России по случаю планов Эквадора по передаче США военного снаряжения отечественного происхождения обоснованным. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что Эквадор не будет принимать участия в поставках вооружений Украине. Нобоа отметил, что планы по поставке техники в США были подготовлены еще при правительстве Гильермо Лассо, но отменены после того, как США заявили о своем желании использовать технику во время конфликта в Украине.

Ранее американский генерал Лора Ричардсон заявила, что США стремятся заменить российское оружие в Латинской Америке на американское.