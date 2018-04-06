Президент Беларуси поздравил народного артиста РСФСР Станислава Любшина с 85-летием

Новости России. Народному артисту РСФСР, актеру театра и кино Станиславу Любшину сегодня, 6 апреля, исполняется 85 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В искусство он пришел взрослым, сложившимся человеком. Может поэтому ему удалось так быстро завоевать любовь советского зрителя.

В 60-е годы Любшин начал активно сниматься в кино. Особенно запоминающимися стали его роли в фильмах «Щит и меч», «Альпийская баллада». Его часто приглашали режиссеры, рассчитывающие на оригинальные решения сценических образов.

Илья Авербах снимал Станислава Любшина в картине «Монолог», Никита Михалков – в фильме «Пять вечеров». С начала 80-х годов актер начал работать во МХАТе. Друзья, коллеги и критики отмечают: персонажей Любшина невозможно не любить, они всегда искренны и наполнены силой и внутренней энергией, присущей самому актеру.

С 85-летием народного артиста поздравил Президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что на белорусской земле Станислава Любшина ценят как замечательного актера, творчество которого является яркой страницей в истории современного искусства, способствует расширению культурных связей между нашими народами.