Превратился ли Нью-Йорк за время пандемии в город-призрак? Вот что там сейчас происходит
Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.
Ирина Жих:
Меня зовут Ирина. Я живу в Бостоне, но сегодня я в Нью-Йорке. Хочу показать, как Нью-Йорк возвращается к жизни после карантина.
Вот так проходит ланч в нью-йоркском ресторане. Ресторанам разрешено заполнять помещения только на 25 %, поэтому некоторые столики пустые.
Нью-Йорк – город-мечта, бурлящий и такой притягательный, за год пандемии едва не превратился в город-призрак. В пик заболеваемости жители массово бежали из «Большого яблока» в южные штаты, где ограничения не такие строгие. Знаменитые офисные небоскребы, по оценкам экспертов, опустели вплоть до 90 %.
Ирина Жих:
Как видите, многие люди в масках находятся на улице. Хотя это необязательно, но многие предпочитают маску не снимать.
В магазины пускают только определенное количество людей, и многие люди ждут на улице, чтобы попасть в них.