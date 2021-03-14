Превратился ли Нью-Йорк за время пандемии в город-призрак? Вот что там сейчас происходит

Весной 2020 года почти весь мир погрузился в локдаун и треть населения планеты узнала, каково это – сидеть в четырех стенах изо дня в день. Туризм, авиаперевозки, ресторанный бизнес и торговля первыми ощутили экономический удар и до сих пор не оправились, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И хотя год спустя правительства стран гораздо аккуратнее с введением локдаунов, никакие меры поддержки не способны в полной мере компенсировать «заморозку» деловой активности.

Ирина Жих:

Меня зовут Ирина. Я живу в Бостоне, но сегодня я в Нью-Йорке. Хочу показать, как Нью-Йорк возвращается к жизни после карантина.

Вот так проходит ланч в нью-йоркском ресторане. Ресторанам разрешено заполнять помещения только на 25 %, поэтому некоторые столики пустые.

Нью-Йорк – город-мечта, бурлящий и такой притягательный, за год пандемии едва не превратился в город-призрак. В пик заболеваемости жители массово бежали из «Большого яблока» в южные штаты, где ограничения не такие строгие. Знаменитые офисные небоскребы, по оценкам экспертов, опустели вплоть до 90 %.

Ирина Жих:

Как видите, многие люди в масках находятся на улице. Хотя это необязательно, но многие предпочитают маску не снимать.