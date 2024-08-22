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Преступность в США вышла из-под контроля

22 августа 2024 06:39
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Преступность в США вышла из-под контроля. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преступность в США вышла из-под контроля-2

Политик обвинил в этом своего бывшего оппонента Джо Байдена. По словам Трампа, именно его чересчур либеральные взгляды стали причиной разгула преступности. Ее уровень постоянно и уверенно растет. Показатели меняются от штата к штату. Так, самыми опасными считаются Луизиана, Южная Каролина и Миссури. Там зафиксировано наибольшее число убийств.

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