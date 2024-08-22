Преступность в США вышла из-под контроля

90% опрошенных европейцев обеспокоены падением своего благосостояния – результаты соцопроса

За последние 5 лет только на жилье европейцам приходится тратить более четверти своего бюджета. За несколько лет доля расходов на воду, электричество и газ выросла более чем на 24%.