Преступность в США вышла из-под контроля. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преступность в США вышла из-под контроля. Такое заявление сделал кандидат в президенты страны Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Политик обвинил в этом своего бывшего оппонента Джо Байдена. По словам Трампа, именно его чересчур либеральные взгляды стали причиной разгула преступности. Ее уровень постоянно и уверенно растет. Показатели меняются от штата к штату. Так, самыми опасными считаются Луизиана, Южная Каролина и Миссури. Там зафиксировано наибольшее число убийств.