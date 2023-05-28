Пресс-секретарь МИД Ирана Канани: шоу Зеленского направлено против народа нашей страны

Политический спектакль президента Украины Владимира Зеленского, нацеленный на привлечение западного оружия, направлен против народа Ирана. Об этом заявил официальный представитель МИД этой страны Насер Канани, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Ранее лидер Украины обратился к Ирану с призывом не помогать России, так как это может привести к дальнейшей изоляции страны. Насер Канани назвал это повторением ложных заявлений и попыткой отвлечь внимание общественности от реальных проблем.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов пригрозил Ирану возможной военной операцией по уничтожению производства беспилотных летательных аппаратов. Российские официальные лица опровергли какие-либо доказательства того, что Иран поставлял беспилотники в Россию.