Премьер Турции пообещал жесткий ответ за то, что его не пустили в Нидерланды

Новости Нидерландов. Между Турцией и Нидерландами набирает обороты дипломатический скандал.

В королевство не пустили политиков из Анкары,

которые должны были выступить перед своей диаспорой накануне референдума по изменениям в Конституцию. Сначала было отказано в посадке самолету главе МИД Турции, а затем на родину выдворили министра по делам семьи. Ранее в Роттердаме заявляли, что Нидерланды – не место для подобных митингов.

Премьер Турции пообещал дать жесткий ответ на подобную политику Роттердама.

Глава правительства Нидерландов, в свою очередь, пообещал урегулировать конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.