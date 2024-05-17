Прямой эфир

Премьер Словакии Фицо все еще находится в реанимации

17 мая 2024 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну хирургическую операцию после попытки покушения, сообщил заместитель правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк. Об этом пишет РИА Новости.

Состояние Фицо оценено как тяжелое, но стабильное. После компьютерной томографии было принято решение о проведении дополнительной операции.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, он был тяжело ранен и доставлен в госпиталь на вертолете, где его прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Путин прокомментировал легитимность Зеленского после 21 мая
17 мая 2024 13:14

Путин прокомментировал легитимность Зеленского после 21 мая

В Венгрии наложили вето на план Совета Европы по украинскому конфликту
17 мая 2024 12:57

В Венгрии наложили вето на план Совета Европы по украинскому конфликту

NYT: скоро НАТО может ввести свои войска в Украину
17 мая 2024 12:05

NYT: скоро НАТО может ввести свои войска в Украину