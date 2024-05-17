Премьер Словакии Фицо все еще находится в реанимации

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес еще одну хирургическую операцию после попытки покушения, сообщил заместитель правительства, глава Минобороны республики Роберт Калиняк. Об этом пишет РИА Новости.

Состояние Фицо оценено как тяжелое, но стабильное. После компьютерной томографии было принято решение о проведении дополнительной операции.

На Фицо напали 15 мая в городе Гандлова, он был тяжело ранен и доставлен в госпиталь на вертолете, где его прооперировали и ввели в состояние искусственной комы.