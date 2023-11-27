Премьер Швеции ответил на призывы сносить мечети в стране

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подверг критике заявление лидера партии «Шведских демократов» Джимми Окессона о том, что некоторые из мечетей в стране должны быть снесены, считая, что это формирует неправильный имидж Швеции на мировой арене. Об этом пишет РИА Новости.

Окессон утверждает, что мечети являются очагами радикализации, и призывает конфисковать и снести их. Кристерссон же подчеркнул, что в Швеции не сносят культовые сооружения, и обратился к тем, кто делает подобные заявления, с призывом «одуматься». «Шведские демократы», которые стали крупнейшей правой партией по итогам выборов прошлого года, выступают за ужесточение иммиграционной политики.