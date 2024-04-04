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Премьер Румынии Чолаку выступил за объединение с Молдовой

04 апреля 2024 12:42
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил поддержку идее объединения с Молдовой, возможно, через вступление последней в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кишинев сегодня стабилен благодаря помощи Румынии. Чолаку отметил, что в Молдове живут румыны, как и он, и что они могут вместе строить будущее.
 
В 2022 году парламенты Молдовы и Румынии впервые провели совместное заседание, что, по мнению аналитиков, способствовало сближению двух стран. Он также упомянул исторический контекст объединения двух стран и наличие сторонников унионизма в обеих странах.

# Международная политика

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