Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку выразил поддержку идее объединения с Молдовой, возможно, через вступление последней в ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кишинев сегодня стабилен благодаря помощи Румынии. Чолаку отметил, что в Молдове живут румыны, как и он, и что они могут вместе строить будущее.



В 2022 году парламенты Молдовы и Румынии впервые провели совместное заседание, что, по мнению аналитиков, способствовало сближению двух стран. Он также упомянул исторический контекст объединения двух стран и наличие сторонников унионизма в обеих странах.