Премьер Польши заявил, что Варшава не будет минировать границу с Беларусью

Премьер Польши пообещал сделать восточную границу самой современно охраняемой в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Туск заявил в ходе пресс-конференции.

Политик также подтвердил, что Варшава не будет минировать границу с Россией и Беларусью и выходить из Оттавской конвенции, которая это запрещает. Однако от охраны рубежей в Польше тоже не откажутся. На эти цели уйдет порядка двух с половиной миллиардов долларов. Впрочем, тратить чужое не так страшно. Варшава намерена задействовать европейские деньги, отметил Туск. Подчеркнув, что на охрану и укрепление польской границы скинуться должна вся Европа.

Напомним, сами поляки против такой инициативы властей. Это подтверждают данные опроса местного социологического института. Исследование прошло в стране после того, как в парламенте вполне серьезно обсудили возможность минирования восточной границы страны.