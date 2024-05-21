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Премьер Польши заявил, что Варшава не будет минировать границу с Беларусью

21 мая 2024 19:55
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Премьер Польши пообещал сделать восточную границу самой современно охраняемой в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Туск заявил в ходе пресс-конференции.

Премьер Польши заявил, что Варшава не будет минировать границу с Беларусью-1

Политик также подтвердил, что Варшава не будет минировать границу с Россией и Беларусью и выходить из Оттавской конвенции, которая это запрещает. Однако от охраны рубежей в Польше тоже не откажутся. На эти цели уйдет порядка двух с половиной миллиардов долларов. Впрочем, тратить чужое не так страшно. Варшава намерена задействовать европейские деньги, отметил Туск. Подчеркнув, что на охрану и укрепление польской границы скинуться должна вся Европа.

Напомним, сами поляки против такой инициативы властей. Это подтверждают данные опроса местного социологического института. Исследование прошло в стране после того, как в парламенте вполне серьезно обсудили возможность минирования восточной границы страны.

# Граница # Новости Польши

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