Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине, не уточнив их количество и страну происхождения. Об этом пишет РИА Новости.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это подтверждением гибридной войны против России.

При этом западные лидеры, включая президента Франции и главу МИД Великобритании, обсуждают возможность прямого вмешательства в украинский конфликт.

Однако, по данным итальянской газеты, на июльском саммите НАТО может быть принята декларация об отказе от прямого вмешательства. В ответ на эти действия, российский Генштаб начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа.