Премьер Польши Моравецкий опасается третьей мировой войны из-за политики ЕС

Новости Польши. Польша опасается, что из-за политики ЕС может вспыхнуть третья мировая война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его мнению нынешний диалог с Евросоюзом похож на разговор с пистолетом у виска.

Правовые споры между Варшавой и ЕС скатились к шантажу и угрозам. Из-за признания национальных законов выше европейских Брюссель отказался выделять 36 миллиардов евро Польше и пригрозил, что вообще прекратит финансирование. На что польский премьер заявил, что экономическое давление будет встречено жесткими ответными мерами.