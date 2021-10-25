Прямой эфир

Премьер Польши Моравецкий опасается третьей мировой войны из-за политики ЕС

25 октября 2021 07:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша опасается, что из-за политики ЕС может вспыхнуть третья мировая война, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. По его мнению нынешний диалог с Евросоюзом похож на разговор с пистолетом у виска.  

Премьер Польши Моравецкий опасается третьей мировой войны из-за политики ЕС -1

Правовые споры между Варшавой и ЕС скатились к шантажу и угрозам. Из-за признания национальных законов выше европейских Брюссель отказался выделять 36 миллиардов евро Польше и пригрозил, что вообще прекратит финансирование. На что польский премьер заявил, что экономическое давление будет встречено жесткими ответными мерами.  

Премьер Польши Моравецкий опасается третьей мировой войны из-за политики ЕС -4

Польша – не единственная мишень Евросоюза. Такие же угрозы получила и Венгрия, которая также хочет жить по своим законам и проводить свою политику. Судя по всему, внутри ЕС уже идет война. Пока «холодная».  

# Европейский союз # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве невакцинированным пенсионерам теперь нельзя выходить из дома
25 октября 2021 06:29

В Москве невакцинированным пенсионерам теперь нельзя выходить из дома

В Эстонии теперь в кино или спортзал пустят только с сертификатом о вакцинации
25 октября 2021 06:26

В Эстонии теперь в кино или спортзал пустят только с сертификатом о вакцинации

В Баварии проходит Олимпиада по бороде. В конкурсе участвуют около 100 мужчин
24 октября 2021 15:32

В Баварии проходит Олимпиада по бороде. В конкурсе участвуют около 100 мужчин