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Премьер-министр Латвии отметил стремительное сокращение численности населения в стране

14 февраля 2024 06:54
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В Латвии стремительно сокращается численность населения. По этому показателю у страны абсолютный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Латвии отметил стремительное сокращение численности населения в стране-1

О масштабах кризиса рассказал премьер Латвии. Он отметил, что в стране закрылось 400 школ, исчезли с карты 500 небольших населенных пунктов, уехало почти полмиллиона человек. Но в правительстве не отнеслись к сказанному серьезно. Вместо решения демографических проблем власти все чаще говорят о необходимости привлечения рабочей силы из третьих стран.

# Кризис в ЕС

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