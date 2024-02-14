Премьер-министр Латвии отметил стремительное сокращение численности населения в стране

В Латвии стремительно сокращается численность населения. По этому показателю у страны абсолютный рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О масштабах кризиса рассказал премьер Латвии. Он отметил, что в стране закрылось 400 школ, исчезли с карты 500 небольших населенных пунктов, уехало почти полмиллиона человек. Но в правительстве не отнеслись к сказанному серьезно. Вместо решения демографических проблем власти все чаще говорят о необходимости привлечения рабочей силы из третьих стран.