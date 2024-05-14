Премьер-министр Финляндии назвал ситуацию в Украине критической

Финский премьер-министр Петтери Орпо отметил критическую ситуацию в Украине и призвал увеличить военную помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

«Ситуация на Украине критическая», – сказал он.



Он заметил, что Финляндия уже направила на Украину 24 пакета с военной помощью, общая сумма которых составила около 2 миллиардов евро.

Хотя в России полагают, что поставки оружия на территорию Украины мешают урегулированию и вовлекают в этот конфликт страны НАТО, Москва заявила о своей готовности к проведению переговоров, несмотря на законодательный запрет Киева на них.