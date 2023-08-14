Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил об уходе в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что намерен уйти в отставку, а соответствующее заявление главе республики он подаст в четверг, 17 августа, информирует ТАСС.

Сообщается, что еще действующий премьер на своей странице в социальной сети призвал партию «Новое единство» выдвинуть кандидата на этот пост. На пресс-конференции в понедельник он заявил, что для развития страна нуждается в сильном и динамичном правительстве, которое способно принимать сложные решения, пишет Delfi. Портал отмечает, что место нового главы правительства может занять министр благосостояния Эвика Силиня.