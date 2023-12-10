Премьер Израиля заявил, что военная операция в Хан-Юнисе продлится ещё 3-4 недели

Жители сектора Газа разбирают завалы после очередного удара по Хан-Юнису. Это главный город в южной части анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медучреждения не справляются с наплывом раненых. К примеру, одна из городских больниц рассчитана на тысячу пациентов, но сейчас принимает в 3,5 раза больше. Помимо местных жителей, сюда перевозят пострадавших с севера палестинского региона. Премьер Израиля заявил, что военная операция в Хан-Юнисе продлится еще три-четыре недели.