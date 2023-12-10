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Премьер Израиля заявил, что военная операция в Хан-Юнисе продлится ещё 3-4 недели

10 декабря 2023 11:54
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Жители сектора Газа разбирают завалы после очередного удара по Хан-Юнису. Это главный город в южной части анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Израиля заявил, что военная операция в Хан-Юнисе продлится ещё 3-4 недели-1

Медучреждения не справляются с наплывом раненых. К примеру, одна из городских больниц рассчитана на тысячу пациентов, но сейчас принимает в 3,5 раза больше. Помимо местных жителей, сюда перевозят пострадавших с севера палестинского региона. Премьер Израиля заявил, что военная операция в Хан-Юнисе продлится еще три-четыре недели.

Премьер Израиля заявил, что военная операция в Хан-Юнисе продлится ещё 3-4 недели-4

В целом конфликт на Ближнем Востоке продолжается больше двух месяцев. За это время в результате ожесточенных боев погибли свыше 19 тысяч человек.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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