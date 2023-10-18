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Премьер Израиля Нетаньяху признал, что от ударов по сектору Газа страдают мирные жители

18 октября 2023 11:58
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Гражданское население страдает от ударов, наносимых Израилем по сектору Газа. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху после встречи с американским президентом Джо Байденом, который прилетел в страну с визитом в среду, 18 октября, информирует ТАСС.

Нетаньяху отметил, что законной целью ударов со стороны Израиля по Газе являются «террористические цели» в палестинском анклаве. Ответственность за то, что жертвами становятся мирные жители, премьер возлагает на ХАМАС.

Нетаньяху отмечает, что Израиль со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать потери среди мирных людей, которые находятся в секторе Газа. Жителей он в очередной раз призвал перейти в более безопасные районы.

Во вторник, 17 октября, по больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. Число погибших превысило 800, сотни человек могут находиться под завалами. ХАМАС обвиняет Израиль. Премьер Нетаньяху заявляет, что израильская армия к произошедшему отношения не имеет, а лидер Израиля утверждает, что удар по медицинскому учреждению был нанесен террористической группировкой, которая действует в секторе Газа. ООН призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.

С 7 октября текущего года в результате эскалации палестино-израильского конфликта уже погибли свыше 4,2 тыс. человек. 

# Международная политика

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