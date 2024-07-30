Премьер Грузии сообщил, когда конфликт в Украине закончится

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказал уверенность в завершении в следующем году военного конфликта в Украине, что, по его словам, способствует обновлению грузино-американских отношений. Об этом пишет РИА Новости.

Кобахидзе отметил, что Грузия ожидает встречных действий со стороны США в вопросе обновления двусторонних отношений. Это заявление было озвучено на фоне критики закона об иностранных агентах в отношении Грузии и отсрочки проведения совместных американо-грузинских военных учений.