Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту страны

Решение правящей партии «Грузинская мечта» о запуске процедуры импичмента главе страны Саломе Зурабишвили премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым, пишет РИА Новости.

Вопрос импичмента был поднят по причине того, что действующий президент Саломе Зурабишвили вопреки несогласию со стороны правительства продолжает зарубежные визиты.

По словам премьера, глава страны демонстративно нарушает закон. Гарибашвили отметил, что месяц тому лично отправил лидеру страны официальные отказы в связи с ее зарубежными поездками. А главной причиной этому стало заявление президента в парламенте, где Зурабишвили раскритиковала власти за бездействие в процессе выполнения европейских рекомендаций, а после заявила, что страна не стала кандидатом в члены Евросоюза, потому как не заслужила этого. Доверие к главе Грузии потеряно и несправедливо делегировать ей какие-либо полномочия, сказал премьер.

Чтобы запустить процедуру импичмента, письменно требование о ее начале должны подписать не менее трети депутатов парламента страны. Президент будет считаться отстраненным от должности, если решение будет поддержано не менее чем двумя третями полного состава парламента.