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Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы вопреки бушующим протестам

16 марта 2023 20:41
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Новости Франции. Протесты не сработали. Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы вопреки бушующим протестам-1

Теперь уйти на заслуженный отдых можно будет с 64 лет. Известно, что документ был принят без какого-либо голосования в парламенте. Что неудивительно. Ведь ранее президент Франции буквально угрожал депутатам распустить парламент в случае неодобрения пенсионной реформы. Макрон заявил, что намерен любыми способами заставить страну двигаться вперед. Реакция народа последовала незамедлительно. Во Франции вновь вспыхнули массовые протесты.

Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы вопреки бушующим протестам-4

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# Акции протеста # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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