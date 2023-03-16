Премьер Франции объявила о принятии пенсионной реформы вопреки бушующим протестам

Теперь уйти на заслуженный отдых можно будет с 64 лет. Известно, что документ был принят без какого-либо голосования в парламенте. Что неудивительно. Ведь ранее президент Франции буквально угрожал депутатам распустить парламент в случае неодобрения пенсионной реформы. Макрон заявил, что намерен любыми способами заставить страну двигаться вперед. Реакция народа последовала незамедлительно. Во Франции вновь вспыхнули массовые протесты.