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Предварительная причина – газовый баллон. Что ещё стало известно о взрыве в Воронеже?

13 августа 2021 14:40
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Новости России. Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже. По версии следствия, сдетонировал газовый баллон, который везла одна из пассажирок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительная причина – газовый баллон. Что ещё стало известно о взрыве в Воронеже?-1

ЧП произошло в центре города вечером 12 августа. На момент трагедии в салоне находились 35 пассажиров, 21 из них получил ранения. Две женщины скончались.

Предварительная причина – газовый баллон. Что ещё стало известно о взрыве в Воронеже?-4

Впрочем, число жертв может увеличиться, поскольку три человека находятся в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. 

# Взрыв # Фотофакт

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