Представители ХАМАС не приехали в Катар на переговоры по Газе

В Катаре проходят переговоры с участием израильской делегации, а также представителей США, Египта и принимающей стороны. А вот члены палестинского движения ХАМАС на встречу не приехали. Они отказались пересматривать условия, озвученные ранее. Тем не менее обсуждение насущных тем все же состоится. Прекращение огня и обмен заложниками займут центральное место дискуссии. В Вашингтоне уже оценили перспективы подобной встречи. Там считают, что в ходе этого раунда переговоров сделка о прекращении огня в Газе достигнута не будет, однако дискуссия в Катаре в целом станет многообещающим стартом.