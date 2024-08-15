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Представители ХАМАС не приехали в Катар на переговоры по Газе

15 августа 2024 17:08
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В ближневосточном регионе обстановка по-прежнему остается напряженной. Впрочем, шанс урегулировать ситуацию есть прямо в эти минуты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители ХАМАС не приехали в Катар на переговоры по Газе-1

В Катаре проходят переговоры с участием израильской делегации, а также представителей США, Египта и принимающей стороны. А вот члены палестинского движения ХАМАС на встречу не приехали. Они отказались пересматривать условия, озвученные ранее. Тем не менее обсуждение насущных тем все же состоится. Прекращение огня и обмен заложниками займут центральное место дискуссии. В Вашингтоне уже оценили перспективы подобной встречи. Там считают, что в ходе этого раунда переговоров сделка о прекращении огня в Газе достигнута не будет, однако дискуссия в Катаре в целом станет многообещающим стартом.

# Международная политика

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