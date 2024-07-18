Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении

Заместитель госсекретаря США Узра Зейя подтвердила, что в Министерстве обороны Армении будет работать сотрудник американской армии. Об этом пишет РИА Новости.

Это является шагом к углублению сотрудничества между США и Арменией в сфере обороны и безопасности. Как отметил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, страна стремится к диверсификации в сфере экономики, политики и безопасности, и ищет партнеров как на Западе, так и в Азии.

При этом он отметил, что западные страны не требуют от Еревана обострения отношений с Москвой.

