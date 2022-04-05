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Председатель Еврогруппы: конфликт в Украине и санкции против России ведут к снижению уровня жизни в ЕС

05 апреля 2022 10:15
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Ошеломляющий рост цен и продовольственный кризис. Конфликт в Украине и санкции против России ведут к снижению уровня жизни в ЕС. Об этом заявил министр финансов Ирландии и председатель Еврогруппы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Еврогруппы: конфликт в Украине и санкции против России ведут к снижению уровня жизни в ЕС-1

В Великобритании, Германии и Франции люди открыто заявляют, что не могут оплатить коммунальные услуги. Слишком дорого. Перед большинством европейцев встал выбор – теплый дом или еда. Кроме того, в 2022 году в Евросоюзе замедлился экономический рост. Ранее стало известно, что уровень инфляции в еврозоне установил абсолютный рекорд, достигнув 7,5 % в годовом исчислении.

Председатель Еврогруппы: конфликт в Украине и санкции против России ведут к снижению уровня жизни в ЕС-4

Многие эксперты по итогам 2022 года ожидают в ЕС стагфляцию – экономический спад и высокую инфляцию. На фоне этого Евросоюз решил не вводить запрет на импорт российского газа на официальном уровне. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, это решение не может быть принято, так как Венгрия заявила, что наложит вето.

# Экономический кризис # Жозеп Боррель # Фотофакт

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