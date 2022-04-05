Председатель Еврогруппы: конфликт в Украине и санкции против России ведут к снижению уровня жизни в ЕС

Ошеломляющий рост цен и продовольственный кризис. Конфликт в Украине и санкции против России ведут к снижению уровня жизни в ЕС. Об этом заявил министр финансов Ирландии и председатель Еврогруппы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании, Германии и Франции люди открыто заявляют, что не могут оплатить коммунальные услуги. Слишком дорого. Перед большинством европейцев встал выбор – теплый дом или еда. Кроме того, в 2022 году в Евросоюзе замедлился экономический рост. Ранее стало известно, что уровень инфляции в еврозоне установил абсолютный рекорд, достигнув 7,5 % в годовом исчислении.