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Праздник весны. Как в Пекине встречают китайский Новый год?

01 февраля 2022 13:07
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Новости Китая. Китай шумно и красочно отмечает Лунный Новый год, еще известный как праздник весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник весны. Как в Пекине встречают китайский Новый год?-1

По этому поводу крупнейшие города страны окрасились разноцветными огнями. Исторические достопримечательности, современные небоскребы и даже мосты превратились в световые табло. Яркие композиции быстро сменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями в новом году. Многие, конечно же, были посвящены предстоящей зимней Олимпиаде.  

С праздником весны главу КНР Си Цзиньпина поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что Минск гордится отношениями всепогодной дружбы с Пекином и заверил «в нашей постоянной поддержке КНР».

# Праздники # Фотофакт

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