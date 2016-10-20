Право на аборты, ношение оружия, миграция, экономика: Клинтон и Трамп провели последние теледебады

Новости США. Последние теледебаты между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон стали поистине сенсационными. Кандидаты в президенты США вновь проигнорировали рукопожатие перед началом словесных баталий, и сразу же обрушились друг на друга с резкой критикой, временами переходя на личности, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Оппоненты обсудили право на аборты, ношение оружия, миграцию, экономику страны. Как оказалось, ни в одной из тем общий язык они так и не нашли. Участники дебатов предлагают радикально различные рецепты американской экономики, политики, обороны: если Трамп против абортов, то Клинтон категорически «за».

Так же радикально разделено и общество.

Судя по опросам зрителей, ни один из противников не набрал убедительного преимущества, что еще раз подтвердило: исход голосования до сих пор нельзя прогнозировать уверенно.

При этом Дональд Трамп полагает, что выборы могут быть фальсифицированы и отказался подтвердить, что безусловно признает их исход. Подобного в Соединенных Штатах не было уже более 100 лет, с тех пор, как манипуляции голосами перестали быть массовыми. Напомним, выборы очередного американского президента назначены на вторник, 8 ноября.