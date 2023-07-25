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Правительство США подаёт в суд на Техас за строительство речного барьера на границе с Мексикой

25 июля 2023 08:38
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Новости США. Правительство США подает в суд на Техас. Там прибегли к сенсационной мере в отношении мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство США подаёт в суд на Техас за строительство речного барьера на границе с Мексикой-1

Власти штата построили речной барьер. Он растянулся на несколько сотен метров вдоль границы Мексики и Техаса. Так губернатор штата хотел предотвратить переправу людей через Рио-Гранде на территорию США. В дело вмешался Белый дом. По заявлениям его представителя, власти Техаса нарушили действующее законодательство, поскольку не получили разрешение Вашингтона на установку заграждения. Кроме того, оно представляет угрозу для судоходства. Помощник генпрокурора США направил письмо главе Техаса с требованием убрать водное препятствие.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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