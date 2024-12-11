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Правительство Молдовы хочет ввести в стране режим ЧП в сфере энергетики

11 декабря 2024 13:41
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По словам премьер-министра Молдовы Дорина Речана, правительство будет обращаться к парламенту страны по вопросу введения режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за кризиса в энергетике, пишет РИА Новости.

«Решение о введении режима чрезвычайного положения и передаче его в парламент одобрено», – сообщил Речан в ходе заседания правительства.

В 2019 году был заключен контракт сроком на пять лет о транзите российского газа в Европу по территории Украины. В конце 2024 года соглашение истекает. В Киеве неоднократно заявляли, что продление контракта не планируется. Из-за остановки транзита газа из РФ в Молдове возникла угроза гуманитарного кризиса.

# Международная политика

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