Правительство Латвии утвердило список запрещённых к ввозу товаров из Беларуси

В Риге утвердили перечень продуктов, которые не будут ввозиться на территорию страны из Беларуси и Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Так, с 8 марта 2024 года по 1 июля 2025 года на территорию Латвии запрещен импорт белорусской и российской сельскохозяйственной продукции. Однако транзит продуктов через Латвию в страны Евросоюза под запретом не находится.

Так, в списке представлен ряд запрещенных продуктов: картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы, горох, фасоль, грибы, яблоки, арбузы, дыни, ананасы, орехи и прочие фрукты. Также под запретом оказались ягоды и злаковые: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень. В отведенный период запрещено ввозить на латвийскую территорию корма для животных, муку и гранулы из мяса, мясные и рыбные субпродукты, арахисовое, льняное, рапсовое и соевое масла.