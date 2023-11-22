Правительство Израиля одобрило план ХАМАС по освобождению заложников

Это будет происходить поэтапно. Обещают выпускать примерно по 12 человек в день. Предполагается, что первые заложники могут быть освобождены в четверг, 23 ноября. В обмен на это израильские тюрьмы покинет несколько палестинских заключенных, а израильская армия на 4 дня вводит полное прекращение огня. Во время перемирия в Газу разрешат въехать грузовикам с гуманитарной помощью и топливом – сообщается, что их будет около 300. При этом премьер-министр Израиля заявил, что временное перемирие вовсе не означает конец операции в Газе. ЦАХАЛ будет вести ее до полного уничтожения движения ХАМАС. По последним данным, жертвами палестино-израильского конфликта уже стали более 15,5 тысячи человек.