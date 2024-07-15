Правительство Эстонии и премьер Кая Каллас подали в отставку

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас подала в отставку с поста главы внешнеполитического ведомства ЕС, но останется на этом посту до формирования кабинета министров нового созыва. Об этом пишет ТАСС.

Она также покинет пост главы Партии реформ. Правящая партия и глава государства Алар Карис ведут активные переговоры о формировании нового правительства, которое начнет работу в августе.

Каллас занимает должность премьер-министра с января 2021 года и с октября сменит Жозепа Борреля на должности верховного представителя ЕС.