Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

Новости Афганистана. Спорные результаты межафганской встречи. Представители правительства Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Спорные результаты межафганской встречи. Представители правительства Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако в вопросе прекращения огня на время мусульманского праздника и освобождения пленных компромисса достичь не удалось.
Двухдневная встреча противоборствующих сторон состоялась в Дохе. Политическая ситуация в Афганистане крайне напряженная. По некоторым данным, под контролем талибов уже до 70 % территории страны. Боевики начали наращивать темпы наступления на фоне вывода из Афганистана американских войск. Страну уже покинуло более 90 % военных.