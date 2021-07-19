Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

Однако в вопросе прекращения огня на время мусульманского праздника и освобождения пленных компромисса достичь не удалось.

Двухдневная встреча противоборствующих сторон состоялась в Дохе. Политическая ситуация в Афганистане крайне напряженная. По некоторым данным, под контролем талибов уже до 70 % территории страны. Боевики начали наращивать темпы наступления на фоне вывода из Афганистана американских войск. Страну уже покинуло более 90 % военных.