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Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры

19 июля 2021 14:29
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Новости Афганистана. Спорные результаты межафганской встречи. Представители правительства Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры-1

Однако в вопросе прекращения огня на время мусульманского праздника и освобождения пленных компромисса достичь не удалось.

Правительство Афганистана и талибы договорились продолжать мирные переговоры-4

Двухдневная встреча противоборствующих сторон состоялась в Дохе. Политическая ситуация в Афганистане крайне напряженная. По некоторым данным, под контролем талибов уже до 70 % территории страны. Боевики начали наращивать темпы наступления на фоне вывода из Афганистана американских войск. Страну уже покинуло более 90 % военных.

# Международная политика # Фотофакт

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