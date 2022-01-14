Правительственные сайты Украины подверглись масштабной кибератаке. Вот что разместили на их главных страницах

Новости Украины. Правительственные сайты Украины подверглись масштабной кибератаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения стали недоступны сайты Кабмина, Министерства иностранных дел, Минобразования, Министерства спорта и некоторых других.

Неизвестные взломали защиту и разместили на их главных страницах угрозы на нескольких языках. Мол, все данные на компьютере уничтожены, восстановить их невозможно, а украинцы должны бояться и ждать худшего. Сейчас ведутся работы по устранению последствий кибератаки. Кто за ней стоит, пока неизвестно.