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Правительственные сайты Украины подверглись масштабной кибератаке. Вот что разместили на их главных страницах

14 января 2022 11:09
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Новости Украины. Правительственные сайты Украины подверглись масштабной кибератаке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате нападения стали недоступны сайты Кабмина, Министерства иностранных дел, Минобразования, Министерства спорта и некоторых других.

Правительственные сайты Украины подверглись масштабной кибератаке. Вот что разместили на их главных страницах-1

Неизвестные взломали защиту и разместили на их главных страницах угрозы на нескольких языках. Мол, все данные на компьютере уничтожены, восстановить их невозможно, а украинцы должны бояться и ждать худшего. Сейчас ведутся работы по устранению последствий кибератаки. Кто за ней стоит, пока неизвестно.

# Интернет # Фотофакт

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