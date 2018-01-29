Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок

Новости США. 175 лет тюремного заключения. Таков приговор для врача олимпийской сборной США по гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На счету физиотерапевта, который лечил от спортивных травм чемпионок, оказались десятки изнасилований и сексуальных домогательств.

Самой младшей жертве было всего шесть лет.

Свои преступления за дверью крупнейших спортзалов мира Ларри Нассар скрывал 30 лет. Об ужасах, что случились там, жертвы решились рассказать только в судебном зале.