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Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок

29 января 2018 15:08
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Новости США. 175 лет тюремного заключения. Таков приговор для врача олимпийской сборной США по гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок-1

На счету физиотерапевта, который лечил от спортивных травм чемпионок, оказались десятки изнасилований и сексуальных домогательств.

Самой младшей жертве было всего шесть лет.

Свои преступления за дверью крупнейших спортзалов мира Ларри Нассар скрывал 30 лет. Об ужасах, что случились там, жертвы решились рассказать только в судебном зале.

Правда, которая раскрылась спустя 30 лет. Врач олимпийской сборной США насиловал своих чемпионок-4

# Фотофакт # Насилие

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