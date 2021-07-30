Пожары в Турции. Авиация МЧС Беларуси помогает тушить огонь в районе Мармариса

Новости Турции. В Турции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Возгорания зафиксированы в более чем 20 провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. В Турции продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Возгорания зафиксированы в более чем 20 провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помогают в тушении зарубежным коллегам и авиаторы МЧС Беларуси. Они ликвидируют пожар в районе курортного города Мармарис. Накануне экипаж Ми-8 выполнил три полета и произвел 51 слив воды.
Буйство стихии в Турции уже назвали национальным бедствием.
Жертвами пожаров стали 4 человека, более 180 пострадали. Подробнее здесь.