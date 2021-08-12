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Пожары в Средиземноморье. В Алжире погибли 65 человек, в Италии под угрозой природные парки, входящие в список ЮНЕСКО

12 августа 2021 09:12
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Разрушительные лесные пожары бушуют в странах Средиземноморья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Средиземноморье. В Алжире погибли 65 человек, в Италии под угрозой природные парки, входящие в список ЮНЕСКО-1

В Алжире жертвами огня стали 65 человек, еще около 1 000 пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Не менее 600 семей лишились своих домов. В северной провинции зафиксировано как минимум 18 очагов возгорания.

Пожары в Средиземноморье. В Алжире погибли 65 человек, в Италии под угрозой природные парки, входящие в список ЮНЕСКО-4

В Италии огненная стихия угрожает природным паркам, находящимся в списках Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пожарные борются с пламенем на Сицилии и в Калабрии. Задействована спецтехника. Однако ситуацию осложняют засуха и рекордная жара: столбики термометров поднялись почти до плюс 50 °С.

Пожары в Средиземноморье. В Алжире погибли 65 человек, в Италии под угрозой природные парки, входящие в список ЮНЕСКО-7

На греческом острове Эвбея выгорело более 50 тысяч гектаров лесов. Уничтожены сотни зданий, объекты инфраструктуры. В безопасные районы эвакуированы несколько тысяч местных жителей. По подозрению в умышленных поджогах задержаны более 100 человек.

# Пожар # Фотофакт

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