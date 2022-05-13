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Пожары охватили южную часть Калифорнии. Территория пожаров более 80 гектаров

13 мая 2022 09:24
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Новости США. Калифорния снова в плену огня. На этот раз лесные пожары охватили южную ее часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары охватили южную часть Калифорнии. Территория пожаров более 80 гектаров-1

Пламя уничтожило ряд особняков и направилось к курортным городам. В результате чего эвакуированы жители около 900 домов. По заявлению властей, все силы спасательных служб сейчас сосредоточены на тушении огня в этой местности. Однако территория пожара большая – более 80 гектаров, а местность сложная. Огонь по-прежнему не локализован, накануне один пожарный получил травмы. Отметим, пожары ежегодно преследуют жителей Калифорнии, но в этом году штат еще и переживает историческую засуху.

# Пожар # Фотофакт

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