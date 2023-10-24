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Пожарные с огнемётами пытались прорваться в мэрию испанского Оренсе

24 октября 2023 11:55
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Жесткими столкновениями с полицией завершилась забастовка пожарных в Испании. Во время акции протеста в городе Оренсе спасатели пытались прорваться в мэрию, но были встречены усиленными нарядами спецназа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожарные с огнемётами пытались прорваться в мэрию испанского Оренсе-1

Однако это не остановило разгоряченных огнеборцев. Они забросали правоохранителей петардами и даже пытались расчистить себе путь огнеметами. Те в ответ применили дубинки. После непродолжительной горячей схватки полиции все-таки удалось навести порядок. Акции протеста пожарных в Оренсе не утихают уже четыре дня. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда.

# Акции протеста # Фотофакт

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