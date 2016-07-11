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Пожарные Колорадо не успевают тушить лес из-за скорости распространения огня

11 июля 2016 12:43
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Новости США. В американском Колорадо стремительно распространяются пожары. Они уже уничтожили несколько домов. Но, по всему судя, это только начало. Огненный фронт окружил два населённых пункта, вследствие чего пришлось эвакуировать 2 тысячи местных жителей.

Остановить распространение пожаров не получается: сильный ветер разносит искры, отчего возникают всё новые и новые очаги пламени.

Исключительно жаркая погода привела к пересыханию водоёмов, так что пожарные ограничены в возможностях борьбы с огнём. Воду приходится доставлять издалека и она постоянно запаздывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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