Пожарные Колорадо не успевают тушить лес из-за скорости распространения огня

Новости США. В американском Колорадо стремительно распространяются пожары. Они уже уничтожили несколько домов. Но, по всему судя, это только начало. Огненный фронт окружил два населённых пункта, вследствие чего пришлось эвакуировать 2 тысячи местных жителей.

Остановить распространение пожаров не получается: сильный ветер разносит искры, отчего возникают всё новые и новые очаги пламени.

Исключительно жаркая погода привела к пересыханию водоёмов, так что пожарные ограничены в возможностях борьбы с огнём. Воду приходится доставлять издалека и она постоянно запаздывает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.