Пожар в жилом доме в Лондоне: на месте трагедии работают поисковые группы и кинологи с собаками

Новости Великобритании. Пожар в лондонской многоэтажке потушен. На место трагедии выдвинулись поисковые группы, кинологи с собаками. Не исключено, что сгоревшем здании могут быть погибшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный пожар возник накануне и поглотил многоэтажку за рекордные 15 минут. На момент ЧП там было до 600 человек. По последним, неокончательным, данным, жертвами трагедии стали уже 17 человек. Около 80 госпитализированы. Некоторые пропали без вести, в том числе иностранцы. Так, на связь с родными не выходит молодая пара из Италии.