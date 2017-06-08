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Пожар в ЮАР: с популярного курорта массово эвакуируют людей

08 июня 2017 12:34
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Новости ЮАР. Крупный природный пожар вспыхнул в пригороде Кейптауна в ЮАР. Из-за чрезвычайной ситуации объявили о массовой эвакуации населения, в том числе с популярного у туристов курорта Найсна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в ЮАР: с популярного курорта массово эвакуируют людей-1

Сгорели уже несколько частных домов, расположенных на холмах около Кейптауна. Пожарные пытаются сдержать пламя, но сильный ветер гонит его к жилой зоне и дорогам.

Пожар в ЮАР: с популярного курорта массово эвакуируют людей-4

# Пожар # Фотофакт

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