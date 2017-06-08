Пожар в ЮАР: с популярного курорта массово эвакуируют людей

Новости ЮАР. Крупный природный пожар вспыхнул в пригороде Кейптауна в ЮАР. Из-за чрезвычайной ситуации объявили о массовой эвакуации населения, в том числе с популярного у туристов курорта Найсна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.