Пожар в Ростове-на-Дону: погиб 1 человек, без жилья остались 1000 человек

Новости России. При пожаре в Ростове-на-Дону погиб 1 человек. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная версия – поджог на местной свалке. Очевидцы же говорят, что в деле замешаны застройщики – представители компаний последние месяцы уговаривали местных жителей продать дома за бесценок.