Пожар в Ростове-на-Дону: погиб 1 человек, без жилья остались 1000 человек

Новости России. При пожаре в Ростове-на-Дону погиб 1 человек. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. При пожаре в Ростове-на-Дону погиб 1 человек. Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная версия – поджог на местной свалке. Очевидцы же говорят, что в деле замешаны застройщики – представители компаний последние месяцы уговаривали местных жителей продать дома за бесценок.
Напомним, что огонь охватил жилые кварталы: в языках пламени сгинуло 120 построек. За помощью к медикам обратились около полусотни человек. Силами МЧС и военных пожар удалось потушить. Однако без крыши над головой остались около 1000 жильцов. Возбуждено уголовное дело. Статья – умышленное уничтожение имущества.
В Ростове-на-Дону сильнейший пожар: возбуждено уголовное дело о поджоге