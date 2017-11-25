Пожар в отеле Грузии: новые подробности

Новости Грузии. В деле о пожаре отеля в Батуме сегодня появились новые подробности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, гостиницу с помпой открыли в 2015. Однако официально в эксплуатацию так и не ввели. Администрация должна была учесть все замечания экспертов по нормам безопасности. Но так этого и не сделала. А пару месяцев назад комплекс оштрафовали за отсутствие противопожарной системы.

Жертвами ночного пожара в популярном пятизвездочном отеле Батуми стали, по разным данным, до 16 человек. Более 20 пострадали. Среди тех, кто оказался в огненной ловушке, как местные жители, так и иностранцы: граждане Ирана, Израиля и Турции. Огонь вспыхнул в отеле накануне поздно вечером.