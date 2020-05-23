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Пожар в одной из больниц Татарстана: погибли три человека

23 мая 2020 12:44
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Новости России. В городе Зеленодольск Республики Татарстан в результате пожара в больнице погибли три человека, еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в одной из больниц Татарстана: погибли три человека-1

Возгорание возникло поздно вечером на первом этаже в сосудистом отделении учреждения. Из здания эвакуировали 88 человек.

Пожар в одной из больниц Татарстана: погибли три человека-4

Предварительной причиной инцидента называют короткое замыкание оборудования.

Пожар в одной из больниц Татарстана: погибли три человека-7

Какого именно, не сообщается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

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