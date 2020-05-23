Пожар в одной из больниц Татарстана: погибли три человека

Новости России. В городе Зеленодольск Республики Татарстан в результате пожара в больнице погибли три человека, еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В городе Зеленодольск Республики Татарстан в результате пожара в больнице погибли три человека, еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возгорание возникло поздно вечером на первом этаже в сосудистом отделении учреждения. Из здания эвакуировали 88 человек.
Предварительной причиной инцидента называют короткое замыкание оборудования.
Какого именно, не сообщается. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.