Пожар в Нью-Дели уничтожил около тысячи хижин

Новости Индии. Масштабный пожар на юго-востоке индийской столицы уничтожил более тысячи хижин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул в одной из построек около полуночи и мгновенно распространился на близлежащие здания.

Без жертв и пострадавших ЧП обошлось благодаря тому, что люди почти сразу заметили пламя и оповестили соседей.