Пожар в Нью-Дели уничтожил около тысячи хижин

Новости Индии. Масштабный пожар на юго-востоке индийской столицы уничтожил более тысячи хижин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Масштабный пожар на юго-востоке индийской столицы уничтожил более тысячи хижин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь вспыхнул в одной из построек около полуночи и мгновенно распространился на близлежащие здания.
Без жертв и пострадавших ЧП обошлось благодаря тому, что люди почти сразу заметили пламя и оповестили соседей.
На борьбу со стихией были брошены 28 команд пожарных, однако из-за близкого расположения домов и высокой горючести материалов ликвидировать возгорание удалось лишь к утру. Причины инцидента устанавливают специалисты.