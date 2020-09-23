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Пожар в Калифорнии: около 4 000 жителей вынуждены эвакуироваться

23 сентября 2020 09:55
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Новости США. Масштабный лесной пожар в окрестностях Лос-Анджелеса охватывает новые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой более тысячи домов. Эвакуироваться вынуждены около 4 000 местных жителей.

Пожар в Калифорнии: около 4 000 жителей вынуждены эвакуироваться-1

Пожар быстро распространился и стал одним из крупнейших в регионе. Пламя не удалось взять под контроль из-за недостатка средств пожаротушения в течение первых часов после возникновения возгорания.

Пожар в Калифорнии: около 4 000 жителей вынуждены эвакуироваться-4

Запад США охвачен лесными пожарами более трех недель. В списке погибших 33 жителя трех штатов. Частично или полностью разрушены более тысячи зданий.

# Пожар # Фотофакт

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