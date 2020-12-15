Прямой эфир

Пожар в доме престарелых в Башкирии: причиной гибели 11 человек могло стать неосторожное обращение с огнём

15 декабря 2020 12:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Новые подробности пожара в доме престарелых в селе в Башкирии. Выяснилось, что в здании не проводились проверки на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пожар в доме престарелых в Башкирии: причиной гибели 11 человек могло стать неосторожное обращение с огнём-1

Пожар в доме престарелых в Башкирии: причиной гибели 11 человек могло стать неосторожное обращение с огнём-3

Причина в том, что пансионат не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием людей.

Напомним, пожар в здании вспыхнул минувшей ночью. Жертвами ЧП стали 11 человек в возрасте от 53 до 80 лет (подробнее здесь).

Пожар в доме престарелых в Башкирии: причиной гибели 11 человек могло стать неосторожное обращение с огнём-6

Пожар в доме престарелых в Башкирии: причиной гибели 11 человек могло стать неосторожное обращение с огнём-8

Возбуждено уголовное дело. Руководитель пансионата задержана. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. 

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа
15 декабря 2020 10:10

Байден станет 46-м президентом США. Коллегия выборщиков подтвердила победу демократа

В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы
15 декабря 2020 09:37

В Новой Зеландии жертвами крушения вертолёта стали два человека. Трое получили серьёзные травмы

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись
15 декабря 2020 09:14

В Башкирии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек, четверым удалось спастись