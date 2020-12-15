Пожар в доме престарелых в Башкирии: причиной гибели 11 человек могло стать неосторожное обращение с огнём

Новости России. Новые подробности пожара в доме престарелых в селе в Башкирии. Выяснилось, что в здании не проводились проверки на соблюдение требований пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина в том, что пансионат не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием людей.