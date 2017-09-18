Пожар в детском лагере в Одессе: девочка помогла выбраться из пылающего здания восьмерым ребятам

Новости Украины. Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование по факту гибели детей при пожаре в лагере «Виктория», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП там находилось 42 ребенка. Одна из девочек, которая помогла выбраться из пылающего здания 8 ребятам, попала в реанимацию. Когда пожар был ликвидирован, специалисты сообщили: в лагере несколько месяцев не работала противопожарная сигнализация.