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Пожар в детском лагере в Одессе: девочка помогла выбраться из пылающего здания восьмерым ребятам

18 сентября 2017 10:29
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Новости Украины. Прокуратура Одесской области начала досудебное расследование по факту гибели детей при пожаре в лагере «Виктория», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь вспыхнул в двухэтажном деревянном корпусе и распространился в считанные минуты.

Пожар в детском лагере в Одессе: девочка помогла выбраться из пылающего здания восьмерым ребятам-1

В момент ЧП там находилось 42 ребенка. Одна из девочек, которая помогла выбраться из пылающего здания 8 ребятам, попала в реанимацию. Когда пожар был ликвидирован, специалисты сообщили: в лагере несколько месяцев не работала противопожарная сигнализация.

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# Пожар # Фотофакт

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